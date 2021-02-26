Bülent Arınç vakıf kuracağını açıkladı: İyi siyasetçi yetiştirmeye ihtiyacımız var

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Bugün iç politikadan artık elini ayağını 'mecburen' çekmiş bir insan olarak, bizim iyi siyasetçiye, onu yetiştirmeye ihtiyacımız var. Siyaset üzerine bir vakıf kurmak niyetindeyim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden eski TBMM Başkanı Arınç, TV 5 kanalında Necmettin Erbakan’ın vefatının yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen programda konuştu.

Bir vakıf kurma niyetinde olduğunu da açıklayan Arınç, 'siyasetin eski ahlaki ölçüleri özlediğini' söyledi.

Arınç, vakıf projesine ilişkin, "Siyaset üzerine bir vakıf kurmak niyetindeyim. Sadece siyasetin teorisi, nasıl yapılması gerektiği, bize ait ölçülerle, dünyevi ölçüler de olacak bunun içerisinde, bir siyasetçi nasıl yetişir, bunun örneklerini göstermemiz lazım. Bugün iç politikadan artık elini ayağını 'mecburen' çekmiş bir insan olarak bizim iyi siyasetçiye, onu yetiştirmeye ihtiyacımız var. İnşallah sizin de bu konudaki desteklerinizi bekleyeceğiz" diye konuştu.

Arinç, 'Millî Görüş' hareketinin lideri Necmettin Erbakan’a dair düşüncelerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Mükemmel bir insandı. Allah, ondan ebediyen razı olsun. Tabii onun idealleri, bir taraftan ‘Millî Görüş’, bir taraftan ‘Adil Düzen’, bazen de ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’ ideali hamdolsun onun hayatı boyunca takip etti. Ahlaklı, inanca dayalı bir siyasetin, Allah rızası için millet menfaatine nasıl siyaset yapılabileceğini bizlere gösterdi. Bugün de o yolu takip eden çok insan var. Biz de AK Parti’de doğrusu özellikle kuruluş yıllarımızda bu öğretileri, bu prensipleri, kendi özel hayatımızda da siyasetimizde de temel unsurlar olarak kabul ettik. Bugün için bunları lütfen bana sormayın; ama o yolda epeyce mesafe kat ettiğimizi de söyleyebilirim."