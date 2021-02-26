Erdoğan'dan Ermenistan yorumu: Darbenin her türlüsüne karşıyız, yönetim değişikliğini halk yapar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'da yaşananlarla ilgili olarak "Darbenin her türlüsüne karşıyız, yönetim değişikliğini halk yapar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündemde yer alan konulara ilişkin olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında Ermenistan'da yaşananları değerlendiren Erdoğan, "Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin, adeta darbe çığırtkanlığına girmesi kabul edilebilir değil. Bir yönetim değişikliğine gidilecekse, bunu Ermenistan halkı yapar, bunu da Ermenistan halkı tasarrufuna bırakmak lazım. Ermeni halkı idareden, yönetimden artık bizar duruma düşmüştür" dedi.

Erdoğan, "İnadına yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Her türlü adımı atıyoruz. Bundan ne ana muhalefet anlar ne İBB anlar. Bu proje benim ta büyükşehir belediye başkanlığım dönemine dayanan bir proje. Biz ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Boğaz'ın ne tür tehditler altında olduğunu İstanbul'da yaşayan halkım çok iyi biliyor. Bu benim 'çılgın projem' dediğim bir projedir. Dünya bu projeyi gelip hayran hayran izleyecek."

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin iller bazında kademeli olarak gevşetilmesi kararıyla ilgili de konuştu. Pazartesi günü düzenlenecek kabine toplantısında konuyu ele alacaklarını ifade eden Erdoğan, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak. Sunumdan sonra ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla, kafelerle ilgili ne yapabiliriz bunları pazartesi günü ifade edeceğim" diye konuştu.