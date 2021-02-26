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    SBK Holding’den ABD mahkemesine başvuru: ‘21 milyon doları geri ödeyeceğiz’

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102261043906886-sbk-holdingden-abd-mahkemesine-basvuru-21-milyon-dolari-geri-odeyecegiz/

    Türkiye’de hakkında gözaltı kararı bulunan kaçak durumdaki iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatları, Amerikalı ortaklarının yargılandığı ABD mahkemesine 21 milyon doları geri ödeyeceklerini bildirdi.

    ABD maliyesini sahte faturayla dolandırıp 513 milyon dolar vergi iadesi alarak bu paranın en az 132 milyon dolarını Türkiye’de SBK Holding ile ortak yatırımlara harcadıkları iddia edilen Kingston kardeşlerin davasında yeni bir gelişme yaşandı.

    Hürriyet'ten Razı Canikligil'in haberine göre Utah Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada suçlamaları kabul ederek itiraflarda bulunan Jacob ve Isaac Kingston kardeşlerin yanı sıra, dava sonunda suçlu bulunan Lev Aslan Dermen’in hangi mallarına el konulacağı konusunda yapılacak duruşmalar öncesinde, SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatları mahkemeye dilekçe verdi.

    Avukatlar, verdikleri dilekçde, Kingston kardeşlere ait kendi kontrolünde 21 milyon 289 bin dolar para bulunduğu ve bunu mahkemenin vereceği bir banka hesabına yatırmaya hazır olduklarını bildirdi.

    'Türkiye’deki soruşturmaya da ışık vermesi bekleniyor'

    Utah Eyaleti Salt Lake City Başsavcılığı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, Kokmaz’a Kingston kardeşlerin ABD’deki dolandırıcılık gelirlerini kullanmalarını engelleyen ‘Kısıtlama Kararı’nı nisan 2019’da çıkarılıp aynı tarihteki Washington ziyaretinde kendisine tebliğ edildiği belirtiliyor.

    SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında gelen 132 milyon dolar kara paranın aklandığı iddiasıyla Türkiye’de soruşturma açılmasına rağmen Korkmaz hakkında ABD’de gözaltı kararı bulunmuyor.

    Savcıların mahkemeye sunduğu delillerde paranın çoğunun Kingston kardeşlerin kontrolündeki şirket ve hesaplarda bulunduğuna dikkat çekiliyor. Mormon tarikatı üyesi olan Kingston kardeşlerin ABD’yi dolandırarak Türkiye’ye kaçırdıkları paralara el koyma ile ilgili ilerideki aylarda görülecek duruşma Türkiye’deki soruşturmaya da ışık vermesi bekleniyor.

    Geri ödemeye hazırlar

    Savcıların dilekçesinde, SBK’nın Suriyeli mülteciler için konaklama yerleri inşa eden ‘Blane’ ve ‘Stone’ şirketlerine 2014, 2015 ve 2018 yılında yapılan ödemeleri geri ödemeyi taahhüt ettiği, ayrıca mahkemenin yeni keşifleri doğrultusunda ileride çıkabilecek benzeri kirli para havalelerini geri ödemeye hazır olduğu kaydediliyor.

    Korkmaz İsviçre’de

    Türkiye'de hakkında soruşturma açılan ve halen İsviçre’de olan Sezgin Baran Korkmaz’a ait SBK Holding’e yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındıktan sonra bir çalışan tutuklanmış ve Korkmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.

    İlaç şirketi Biofarma’yı yaklaşık 114 milyon dolara sattığı ve ardından otomotiv şirketi Karsan’daki yüzde 28.56’lık hisselerini İnan Kıraç’a devreden Korkmaz’ın İsviçre’de biri kayak merkezi olmak üzere iki otel satın aldığı ve Kongo’daki bir kobalt madenine büyük bir yatırım yaptığı haberleri basında yer almıştı.

     

     

    Etiketler:
    ABD, Türkiye, SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz, Mahkeme, Lev Aslan Dermen, Jacob Kingston, Isaac Kingston
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