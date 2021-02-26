Telefonda oyun oynayan eşini öldüren kocadan 'İnsanın eşini kıskanması suç ise ben suç işliyorum' savunması

İzmir'de telefonda oyun oynayan eşi Sibel Akçalı'yı, başka bir erkekle mesajlaştığı düşüncesiyle bıçaklayıp öldüren Kenan Akçalı, son savunmasında, "İnsanın eşini sevmesi, kıskanması suç ise ben suç işliyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre 25 Nisan 2019'da İzmir'in Konak ilçesindeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki evde meydana gelen olayda, emekli işçi Kenan Akçalı, tartıştığı eşi Sibel Akçalı'yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı.

Çiftin evde bulunan kızları G.A.’nın çığlıklarını duyan bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sibel Akçalı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Kenan Akçalı'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan çiftin kızı G.A., babasının, telefonla oyun oynayan annesini, başka bir erkekle mesajlaştığını zannedip bıçakladığını anlattı.

Sevk edildiği adliyede tutuklanan koca hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Kenan Akçalı, SEGBİS ile katıldı.

'Amacım kızımı, korkutmaktı'

Duruşmada son savunması sorulan Kenan Akçalı, "Ben bilerek kimseye, hiçbir canlıya zarar vermem. Bu benim yapıma uygun değil. Eşimi çok seviyorum. Son nefesime kadar da çok seveceğim. İnsanın eşini sevmesi, kıskanması suç ise ben suç işliyorum. Eşime tek tokat atmış biri değilim. Olay günü eşime mesaj geldi. Bunun üzerine tartıştık. Kızım, telefonu alarak kırdı ve odasına girip, kapıyı kilitledi. Sinirlenip, bıçağı aldım. Benim amacım kızımı, korkutmaktı. Eşimin ailesinden af diliyorum. Ben masumum" dedi.

Mahkeme suçta indirim yapmadı

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Akçalı’ya indirim uygulamadan 'kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası verdi.