MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İnsanlığın Huzuru' adlı eserin yepyeni bir ufuk açacağına inandığını söyledi. Bahçeli, "Huzur için varız, huzuru sağlamak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

İlk olarak "Huzur, tarih boyunca en fazla ihtiyaç duyulan, ulaşılması en çok arzu ve amaç edilen insani hal ve hissedişin soyut tezahürüdür. Aklı başında her insan huzur ister, huzurlu bir hayat bekler. Huzur, tıpkı güvenlik gibi, tıpkı hürriyet gibi insanım diyen herkesin hakkıdır" ifadesini kullanan Bahçeli, insanlığın uzun süredir kaygı verici nitelikte bir huzursuzluk dalgasının tesiri altında olduğunu söyledi.

"Huzur yokluğu insanların hayata bağlılığını, yaşama sevincini, işbirliği temelini vahim ve menfi düzeyde etkilemektedir. Kanın damarlardan çekilmesi neyse huzurun eksiliği de odur" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"İnsanın huzur arayışını gören, bunu mesele eden birisi olarak konu üzerinde durulmasının önceliğine, bir proje halinde kavranmasının önemine sürekli vurgu yaptım. Huzurun, bir fikir ve düşünce kalıbına dökülmesi; akıl, gönül, maneviyat ve duygu planında ele alınması lazımdı.

İnsanın huzur arayışını gören, bunu mesele eden birisi olarak konu üzerinde durulmasının önceliğine, bir proje halinde kavranmasının önemine sürekli vurgu yaptım. Huzurun, bir fikir ve düşünce kalıbına dökülmesi; akıl, gönül, maneviyat ve duygu planında ele alınması lazımdı. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 26, 2021

Akliselim, kalbiselim ve zevkiselim sacayağında İnsanlığın Huzuru Projesi’nin hazırlığı konusunda samimi ve safiyane bir girişimde bulunduk. Çok şükür bu proje bir yıllık ahlaklı ve azimli bir çalışmanın, saygıdeğer nitelikli bir emeğin mahsulü olarak sonuçlanmıştır.

'İnsanlığın Huzuru' isimli eserimizin yepyeni bir ufuk açacağına, hem toplumsal huzurumuza hem de insanlık huzuruna müstesna bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Nitekim huzur için varız, huzuru sağlamak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.

“İnsanlığın Huzuru” isimli eserimizin yepyeni bir ufuk açacağına, hem toplumsal huzurumuza hem de insanlık huzuruna müstesna bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Nitekim huzur için varız, huzuru sağlamak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. pic.twitter.com/Azy1PG1HN8 — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 26, 2021

'Memnuniyetim tarifsizdir'