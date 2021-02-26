'İstanbul Boğazı donacak' iddiasına Prof. Şen'den açıklama: 'Saçmalık'

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2022, 2023 veya 2024'te mini bir soğumaya girileceğini iddia etti. Prof. Dr. Orhan Şen ise bu iddiayı ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi.

Küresel soğuma ile ilgili İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar çok konuşulacak bir iddiada bulunarak ‘2022, 2023 veya 2024 olur. Bu dönemlerde biz, mini soğumaya gireceğiz. Sıcaklık mola verecek. Bu molada, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz’ ifadelerini kullanmıştı.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şen, CNN Türk'te bu iddiaya canlı yayında cevap verdi. Şen, canlı yayında çıkmadan önce ise sosyal medya hesabından ‘Boğaz donacak saçmalığını Şimdi CNN Türk de açıklayacağım’ dedi.

Boğaz donacak saçmalığını Şimdi cnn Türk de açıklayacağim — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 26, 2021

​Şen’in açıklamaları şöyle: