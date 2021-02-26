Uşşaki tarikatı liderinin avukatı cinsel istismardan 12 yaşındaki çocuğu sorumlu tuttu: 'Niye tekrar dergaha gelmiş'

Kendisini Uşşaki Tarikatı Şeyhi olarak tanıtan ve müridinin 12 yaşındaki çocuğuna istismarda bulunduğu için tutuklu bulunan Fatih Nurullah takma adlı Eyyüp Fatih Şağban, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, savcılık, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, Şağban'ın avukatı kumpas kurbanı olduğunu iddia etti ve dinletmek istediği tanıkların bu kumpasın şahidi olduklarını ileri sürdü.

Sanık avukatı, "Hodri meydan diyoruz. Tüm telefonlara el konulsun, dökümleri çıkartılsın. Kumpas ortaya çıkacak" dedi.

Sanık avukatı ayrıca, "Müvekkilimiz Türkiye'nin nadide, mümtaz bir şahsiyetidir. 6 aydır tutukludur. Müvekkilimiz ile çocuğun annesi, babası ve halasının telefon kayıtları dosyaya konulsun, gerçek ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Çocuğun savcılık ve mahkemedeki ifadeleri tutarsız" iddiasında bulunan sanık avukatı, "Ben 12 - 13 yaşında bir çocuk olsam ve tacize uğrasam allak bullak olurum. Çocuk 2 sene önce de tacize uğradığını söylüyor. O zaman niye tekrar dergaha gelmiş, demek ki akıllanmamış" dedi.

Bu sözler üzerine çocuğun avukatları ile sanık avukatı arasında tartışma yaşandı.

'Pedofili değil, FETÖfil olarak görüyorum'

Davada söz verilen sanık Eyyüp Fatih Şağban, "Bize pedofil denilmiş. Ben bunu pedofili olarak görmüyorum, Fetöfil olarak görüyorum. Kumpasa uğradım" dedi.

Savcılığın tutukluluğun devamı talebine ilişkin beyanda bulunan Şağban, "Yaşımın ileri olması, sağlık sorunlarımın baş göstermesi nedeniyle tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.

Tutukluluğuna devam kararı

Mahkeme, sanık Eyyüp Fatih Şağban'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu yargılanan Şağban, 28 Mayıs'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.

Sanık avukatı, tutukluluk halinin devamına yönelik kararın ardından, "Adil yargılanma yapılmıyor. Taleplerimizden vazgeçiyoruz. Bir an evvel karar verin dosya istinafa gitsin" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan ve Uşşaki tarikatı lideri olduğu ileri sürülen Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Olaydan sonra Nurullah ile çocuğun babası arasında gerçekleşen görüşmenin kaydı sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansımıştı.

Ses kaydında Fatih Nurullah, çocuğa yaptığı istismarı itiraf etmiş ve olayın duyulmaması için babayı ikna etmeye çalışmıştı.

Kızın babası F.A., Fatih Nurullah'tan şikayetçi olunca tarikat üyelerinin saldırısına uğramıştı.

İddianamede Şağban'ın çocuğa zincirleme istismar suçundan 22,5 yıla, hürriyetinden yoksun kılma suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Dava dosyasında çocuğun anlattıkları, yakınlarının tanıklıkları, adli tıp raporları yer alıyor.