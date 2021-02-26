Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan, Odatv'ye veda etti: 'Gazeteciliğe aynen devam'

Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunu bırakan Pehlivan, sosyal medya hesabı üzerinden şunları söyledi:
"14 yıl toprağına su kattığımız Odatv’ye veda vakti... Odatv çok önemli gazetecilik başarılarına imza attı. Yeni arkadaşlarımızın bu büyük markayı daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum. Milyonlarca okurumuza çok teşekkürler. Gazeteciliğe aynen devam..."
14 yıl toprağına su kattığımız Odatv’ye veda vakti...— Barış Pehlivan (@barispehlivan) February 26, 2021
Odatv çok önemli gazetecilik başarılarına imza attı. Yeni arkadaşlarımızın bu büyük markayı daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum.
Milyonlarca okurumuza çok teşekkürler. Gazeteciliğe aynen devam... https://t.co/9JAF8agggM pic.twitter.com/Qvb2tl7geM
Pehlivan'ın paylaştığı mesajda yer alan ''Odatv'de üçüncü dönem başlıyor'' başlıklı Odatv mesajında ise ''Barış Pehlivan her daim Odatv genel yayın yönetmenidir. Barış Terkoğlu her daim Odatv haber koordinatörüdür.'' denilerek, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na teşekkür edildi.
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