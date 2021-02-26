Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan, Odatv'ye veda etti: 'Gazeteciliğe aynen devam'

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv ile yollarını ayıran Barış Pehlivan, Twitter hesabı üzerinden 14 yıldır çalıştığı kuruma veda etti.

Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunu bırakan Pehlivan, sosyal medya hesabı üzerinden şunları söyledi:

"14 yıl toprağına su kattığımız Odatv’ye veda vakti... Odatv çok önemli gazetecilik başarılarına imza attı. Yeni arkadaşlarımızın bu büyük markayı daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum. Milyonlarca okurumuza çok teşekkürler. Gazeteciliğe aynen devam..."

14 yıl toprağına su kattığımız Odatv’ye veda vakti...

Odatv çok önemli gazetecilik başarılarına imza attı. Yeni arkadaşlarımızın bu büyük markayı daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum.

Milyonlarca okurumuza çok teşekkürler. Gazeteciliğe aynen devam... https://t.co/9JAF8agggM pic.twitter.com/Qvb2tl7geM — Barış Pehlivan (@barispehlivan) February 26, 2021

​Pehlivan'ın paylaştığı mesajda yer alan ''Odatv'de üçüncü dönem başlıyor'' başlıklı Odatv mesajında ise ''Barış Pehlivan her daim Odatv genel yayın yönetmenidir. Barış Terkoğlu her daim Odatv haber koordinatörüdür.'' denilerek, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na teşekkür edildi.