İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde YouTuber Danla Bilic ile buluşacak

YouTuber Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Mart Kadınlar Günü'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceğini açıkladı.

Danla Bilic, sosyal medya hesabı üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe dair paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceklerini açıklayan Danla Bilic, takipçilerinden İmamoğlu'na birlikte soru hazırlamak için fikir istedi.

Bilic, "8 Mart Dunya Kadinlar Günü'nde biz kadınlar için Ekrem İmamoğlu başkanımla bir araya geliyoruz, soruları birlikte hazırlayalım mı? Ne sormak isterdiniz?" ifadelerini kullandı.

8 mart dunya kadinlar gununde biz kadinlar icin @ekrem_imamoglu baskanimla bir araya geliyoruz, sorulari birlikte hazirlayalim mi ne sormak isterdiniz 🥰 — danla the yargi machine (@danlabilic) February 26, 2021

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