Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan G20 toplantısına ilişkin paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapıldığını bildirdi.

Elvan, çevrimiçi gerçekleşen yılın ilk G20 toplantısına ilişkin Twitter hesabından G20Italy etiketiyle şu paylaşımda bulundu:

"Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptık. Güçlü bir küresel ekonomik toparlanma için atılacak adımları ele aldık. Ülkeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için kararlılığımızı ortaya koyduk"

Yılın ilk G-20 Toplantısında;



1⃣ Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptık



2⃣ Güçlü bir küresel ekonomik toparlanma için atılacak adımları ele aldık



3⃣ Ülkeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için kararlılığımızı ortaya koyduk#G20Italy pic.twitter.com/ow3SRWf7Nn — Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 26, 2021

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