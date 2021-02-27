Tunceli'deki yaban keçisi ölümlerinin nedeni belli oldu

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde yaklaşık iki hafta önce 10 civarında yaban keçisi ölü olarak bulunmuştu. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ölü bulunan dağ keçilerinden numuneler alarak Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na göndermişti.

Burada yapılan incelemelerde yaban keçilerinin vebadan öldüğü tespit edilirken, ölümlerin yaşandığı bölgelerin karantinaya alınacağı bildirildi.