İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "1 Mart 2021'de kabine toplantısında alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" denildi.