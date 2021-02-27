Kayıt
12:21 27 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    TIMSS Direktörü Dirk Hastedt: Türk öğrenci ve öğretmenler çok iyi durumdalar, gurur duymalılar

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 38
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1b/1043911452_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_e241c8f8b35a3fe05db42293031e4065.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102271043911485-timss-direktoru-dirk-hastedt-turk-ogrenci-ve-ogretmenler-cok-iyi-durumdalar-gurur-duymalilar/

    TIMSS Direktörü Dirk Hastedt, Türkiye'nin harika bir gelişim gösterdiğini belirterek "Türk öğrenci ve öğretmenleri çok iyi durumdalar ve elde ettikleri kazanımları ile gurur duymalılar. Özellikle 8. sınıf fen alanında, TIMSS 2019’da 515 puan elde eden Türk öğrenciler, kendilerinin en yüksek seviyesini elde ettiler" dedi.

    Düzenli olarak dört yılda bir yapılan, 4 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendiren TIMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması’nda Türkiye ilk kez 500 puanın üzerine çıktı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Nuran Çakmakçı'ya değerlendirmelerde bulunan TIMSS’in Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) İcra Direktörü Dirk Hastedt, "Türkiye harika bir gelişim gösterdi; Türk öğrenci ve öğretmenler çok iyi durumdalar, gurur duymalılar” dedi.

    Çakmakçı'nın yönelttiği sorular ve Hastedt'in bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - Türkiye’nin başarısı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

    Türkiye matematik ve fen başarısının artışında harika bir gelişim gösterdi. 2019 TIMSS sonuçlarında Türkiye, fen alanında daha yüksek olacak şekilde, genellikle ortalamanın üzerinde bir başarı sergilemiştir. Bu başarı, TIMSS 2015’ten beri önemli bir derece artışıdır.

    - Türkiye için başka ne gibi çalışmalar yapılabilir?

    TIMSS 2019 sonuçlarında Türk öğrencilerinin kendi aralarındaki performanslarında büyük değişkenlik gözlemleniyor. 4 ve 8’inci sınıf matematik ve fen alanında uluslararası boyutta en yüksek başarıyı yakalayan Türk öğrenci oranı büyükken, TIMSS’de en düşük başarıya dahi ulaşamayan öğrencileriniz de var. Daha fazla öğrencinin TIMSS uluslararası düşük başarı kıyaslamasına ulaşabilmesi için bu farka daha ayrıntılı bakılmalı.

    - Hangi alanlar geliştirilmeli?

    Öğrenciler arasındaki yüksek ve düşük başarı açıklığının tanımlanmasının yanı sıra TIMSS 2019 Türkiye sonuçlarında, 8’inci sınıf öğrencilerinin yüzde 81’inin ihtiyaç göstergeleriyle, matematik öğretiminde teknoloji kullanımı konusunda daha fazla öğretmenin mesleki gelişimine ihtiyaç olduğu vurgulanmış. Bu gereksinim uluslararası boyutta da tespit edildi.

    - Türk öğrenci ve öğretmenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

    Türk öğrenci ve öğretmenleri çok iyi durumdalar ve elde ettikleri kazanımları ile gurur duymalılar. Özellikle 8’inci sınıf fen alanında, TIMSS 2019’da 515 puan elde eden Türk öğrenciler, kendilerinin en yüksek seviyesini elde ettiler. İrlanda, ABD, İsveç ve Portekiz’le 10’uncu sırayı paylaşıyorlar.

    - Türk eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

    Türkiye, daha önceki dönemlere göre TIMSS 2019’da matematik ve fen alanında önemli gelişme gösterdi. Türk öğretmen ve öğrencileri, çok çalışmaya devam etmeleri için cesaretlendirmek isterim. Bu sayede kalıcı bir başarı öyküsüne imza atacaklardır.

    - Başarılı olan ülkelerin ortak noktaları nedir?

    Yüksek başarı gösteren eğitim sistemlerinde, öğrenci, veli, öğretmen ve okul müdürleri hep birlikte iyi çalışıyorlar. Motivasyonu olan ve iyi eğitilmiş öğretmenlere, derslerine hazırlanmak için yeterli zaman ve meslek yaşamları boyunca öğrenmeye devam etmeleri için olanaklar veriliyor. Okul müdürleri iyi organize edilmiş ortamlar sağlamakta ve ortak bir hedef için öğretmenler arasındaki ortak çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Müdürler ve öğretmenler akademik başarıya dikkat ediyorlar.

    'Uzaktan eğitim, yüz yüzenin önüne geçemez'

    - Uzaktan öğretim konusunda ne düşünüyorsunuz?
    Uzaktan öğretim gelecekte de yüz yüze öğretimin yerine geçmeyecek. Uzaktan öğretim, pandemi sürecinde olduğu gibi, birçok ülkede yüz yüze eğitimin yapılamadığı okul kapanma durumlarında güçlü bir araç olabilir. Bu süreçte okul, öğretmen ve öğrencilerin gerekli donanım ve yazılımlara tam olarak sahip olmaları gerekir. Öğretmenlerin yazılım kullanmayı öğrenmenin yanı sıra öğretim süreçlerini uzaktan öğretime uyumlu kılmayı öğrenmeleri gerekir. Uzaktan öğrenim, farklı öğretim yaklaşımlarının öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarına daha uyumlu, farklı formatta öğrenme materyallerinin kullanılmasının sağlanması için bir fırsat olabilir. Bazı öğrenciler bir metni okurken, bazıları bir videoyu izlerken ve bazıları sanal deney yapmalarına olanak sağlandığında daha iyi öğrenebilirler.

    - Pandemiden sonra eğitim, okul ve öğretmenler değişecek mi?

    Bu pandeminin öğretme ve öğrenme süreçlerini önemli derecede etkilediğini düşünüyorum. Bu süreçte birçok güçlük yaşanmasına rağmen öğretim ve öğrenimde başarılı değişimler de gözlemledik. Eğitim daha önce olmadığı kadar dijitalleşti. Oluşan gelişimlerin olumlu yönlerini kullanmamak, öğrenilenler üzerinde düşünmemek ve eskiye dönmek büyük yazık olur. Eğitimin Aksaması Araştırması Yanıtları (REDs) çalışmamız, ülkelerin özellikle okulların kapandıklarında uzaktan öğretimde ne kadar hazırlıklı olduklarını, öğrencilerin öğrenmeye devam edilebilmeleri için uygulanan önlemler hakkında hükümetlerden, okul müdürlerinden, öğretmen ve öğrencilerden bilgi toplamayı hedeflemektedir. Eğitimin nasıl değiştiğinin üzerinde daha fazla çalışılabilmesi için araştırma sonuçları bu yıl yayınlanacak."

    Etiketler:
    Matematik, Fen, Öğrenci, Türkiye, Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması (TIMSS)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Borudan yaptığı büyük çemberi lastikle kaplayıp motora bağlayan Motei, eşi ve çocuklarının da yardımıyla 4 ayda tüm parçaları bir araya getirerek motosikleti tamamladı.
    Siyah Giyen Adamlar'dan esinlendi: Hurdacılardan topladıklarıyla tek tekerlekli motosiklet yaptı
    Karikatür
    ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet