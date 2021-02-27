Nagehan Alçı: Okullar nihayet açılıyor, bunun artık geri dönüşü olmamalı, en kısa sürede 5 güne çıkarılmalı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması kararıyla ilgili olarak bir yazı kaleme aldı. "Okullar nihayet açılıyor. Bunun artık geri dönüşü olmamalı" diyen Alçı, "2 gün asla kafi değil. En kısa sürede bu, 5 güne çıkarılmalı" ifadesini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Okullar nihayet açılıyor... Bunun artık geri dönüşü olmamalı' başlıklı yazısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde uzaktan devam eden eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak "Köy okulları en sonunda açıldı, şehirlerde de ilkokullar ve belli sınıflar pazartesi kademeli olarak ders başı yapıyor. Okulların, özellikle de ilkokulların kapalı olması konusunda en net ve galiba tek itirazı yapmış köşe yazarı olarak ‘nihayet’ diyorum" ifadesini kullanan Alçı, şöyle devam etti:

"2 gün asla kafi değil. En kısa sürede bu, 5 güne çıkarılmalı. Zira bir yıl boyunca uluslararası tüm saygın kuruluşların raporlarına rağmen kapalı tutulan ilkokullar nedeniyle çocuklarda geri dönüşü çok zor kayıplar başladı. Hem öğrenme zorluğu hem konsantrasyon kaybı hem de fiziksel aktivite azlığından kaynaklı yağlanma ve dolaşım bozuklukları.

Buna ilaveten eminim görme bozuklukları da tavan yapacak. Zira eve adeta hapsedilen çocuklar ekran bağımlısı oldular. Üstelik ‘uzaktan eğitim’ sayesinde anne babaların elinden ‘ekran zararlıdır’ argümanı da alındı.

'Dünyanın okul kapama şampiyonu olduk, bravo bize'