Nagehan Alçı: Okullar nihayet açılıyor, bunun artık geri dönüşü olmamalı, en kısa sürede 5 güne çıkarılmalı

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Okullar nihayet açılıyor... Bunun artık geri dönüşü olmamalı' başlıklı yazısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde uzaktan devam eden eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İlk olarak "Köy okulları en sonunda açıldı, şehirlerde de ilkokullar ve belli sınıflar pazartesi kademeli olarak ders başı yapıyor. Okulların, özellikle de ilkokulların kapalı olması konusunda en net ve galiba tek itirazı yapmış köşe yazarı olarak ‘nihayet’ diyorum" ifadesini kullanan Alçı, şöyle devam etti:
- "2 gün asla kafi değil. En kısa sürede bu, 5 güne çıkarılmalı. Zira bir yıl boyunca uluslararası tüm saygın kuruluşların raporlarına rağmen kapalı tutulan ilkokullar nedeniyle çocuklarda geri dönüşü çok zor kayıplar başladı. Hem öğrenme zorluğu hem konsantrasyon kaybı hem de fiziksel aktivite azlığından kaynaklı yağlanma ve dolaşım bozuklukları.
- Buna ilaveten eminim görme bozuklukları da tavan yapacak. Zira eve adeta hapsedilen çocuklar ekran bağımlısı oldular. Üstelik ‘uzaktan eğitim’ sayesinde anne babaların elinden ‘ekran zararlıdır’ argümanı da alındı.
'Dünyanın okul kapama şampiyonu olduk, bravo bize'
- Sabahları ders bahanesi ile öğleden sonra da ‘dinlenmek için’ ekrana yapıştı minikler. Hakikaten içim acıyor. Biz akşamları o da sadece yarım saat ‘Uykudan Önce’ izlerdik. Hepsi bu. Benim çocuklarım ise günde 3 saat zoom, en az 1 saat ödev yapıyorlar, film izlemeyi 1 saatle sınırladım ama bu totalde 5 saat ekran süresi ediyor.
- İnşallah pazartesiden itibaren çocukların içine düştükleri kabus artık kademeli olarak biter. Pandeminin seyrine göre pamuk ipliğine bağlı bir açılma bu saatten sonra hakikaten telafisi imkansız zararlara yol açar. Bunun artık geri dönüşünün olmaması gerekir. Dünyanın okul kapama şampiyonu olduk, bravo bize."
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