MEB: Yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada "Yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021'de illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır" dendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan devam eden eğitim öğretim süreciyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

1 Şubat'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime başlanacağının, ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: