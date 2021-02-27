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    Erdoğan: Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'Buraya uçak mı indireceksiniz?' diyorlardı, alay ediyorlardı

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulaşım alanında yaptıkları yatırımlara değinerek "Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'Buraya uçak mı indireceksiniz?' diyorlardı, alay ediyorlardı. Köprüleri gösterip 'Koyun sürüleri mi geçireceksiniz?' diye dalga geçiyorlardı" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam – Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Sözlerinin başında tünelin bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Proje mevcut güzergahı 2.4 kilometre kısaltıp yılda 7.5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

    Erdoğan, devamında ulaşım ve altyapı alanlarında yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek "Gidemediğin yer senin değildir. Ülkemizin tüm ulaşım hatlarında seferberlik başlattık. Bölünmüş yolları 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen mecburen çıkılan yolculuklar keyifle yapılan seyahatler haline geldi" diye konuştu.

    "Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, yaygınlaşan yollarla Anadolu’nun dört bir yanına erişilebilmektedir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Havalimanlarımızdan, hızlı trenlerimize kadar bu derece etkin kullanılması karayolu ağımızın yaygın kullanılmasının sonucudur. İnsani gelişmişlik, ekonomi açısından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden olmaya doğru ilerliyor. Eskiden sanayi ve ticaret belli bölgelere yoğunlaşmıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği hale geldik.

    'Köprüleri gösterip 'Koyun sürüleri mi geçireceksiniz?' diye dalga geçiyorlardı'

    • Anadolu bu büyük potansiyelden yararlanacak noktalardadır. Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip buraya uçak mı indireceksiniz diyorlardı, alay ediyorlardı. Köprüleri gösterip koyun sürüleri mi geçireceksiniz diye dalga geçiyorlardı.
    • Rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de yolumuzdan çevireceklerini sandılar. Biz yatırımlarımızı yaparken sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna ne istediğine bakarak eserleri ülkemize kazandırdık."

    'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz'

    Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine de değindi. Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik ve sosyal sorunlarla uğraşılan bir süreçte hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini belirten Erdoğan, ulaşımda da yatırımlarını kesintisiz sürdürdüklerini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

    • "Türkiye'yi 2023 hedeflerinin tamamına ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Ulaşımda yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Marmara’yı çepeçevre kuşatan projenin sonuna geliniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün silueti belirmeye başladı. Niğde otoyolu, Ankara, İzmir Otoyolu’nun inşaatları etap etap sürüyor. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda deneme sürüşleri başladı. Karadeniz dağları ve Toros’lar başta olmak üzere tünellerimiz devam ediyor. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz.

    'Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşaası için mücadele ediyoruz'

    • Kalkınmanın temel unsuru olan altyapı elbette önemlidir. Bu altyapı üretim ve istihdama katkı verecek şekilde değerlendirilmelidir. Sadece insan ve yüklerin değil yollardan geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Elektriğin geleceğimizi de aydınlattığını düşünüyoruz. Teknolojinin son imkanlarıyla inşa edilen inşaatların umutlarımızı da artırdığını görüyoruz.
    • Güvenliğimizi artıran teknolojik ürünlerin aynı zamanda kendimize olan güveni de güçlendirdiğini görüyoruz. Bu amaçla üretmek, ihraç etmek isteyen her bir vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşaası için mücadele ediyoruz. Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları inşaat projesi olarak görüyorsa Türkiye’nin vizyonundan nasibini almamıştır.

    'Kalbi mühürlü, gözü kapalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz'

    • Kalbi mühürlü, gözü kapalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz. Hamdolsun milletimiz ülkenin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyor. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle her mücadeleden olduğu gibi tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız."

    'Bilmiyorum, sıcak asfaltı mı pek iyi yapılmamış?'

    Erdoğan, açıklamalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile tünelle ilgili yorumlarını paylaştı. Erdoğan, "Sayın Bakan, biraz ekranda... Bilmiyorum, sıcak asfaltı mı pek iyi yapılmamış? O dikkatimi çekti. Bunu yüklenici firmayla görüşmenizde fayda var. Çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz lazım. Ağaçlandırma olsun, bunları hızla yapmamız lazım. Bahara giriyoruz, bahara girerken bu güzelliği görmemiz lazım" dedi.

    Etiketler:
    Adil Karaismailoğlu, inşaat, Köprü, Yol, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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