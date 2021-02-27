Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı. Balıkçı İbrahim Uzun, "10 kiloluk bir balık aldı. Geçen de vermiştik aynı balıktan. Yine aynı balıktan aldı, hoşuna gitmiş" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçerken Çengelköy'de aracını durdurarak bir balıkçıdan balık aldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre balıkçı İbrahim Uzun, "Cumhurbaşkanımız aracını durarak büyük balık aldı. 10 kiloluk bir balık aldı. Geçen de vermiştik aynı balıktan. Yine aynı balıktan aldı, hoşuna gitmiş. Haftada 1 defa genellikle balık alıyor" dedi.