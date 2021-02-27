İletişim Başkanı Altun: Mesele ağaçsa Avrupa’da birinciyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldığını duyurdu. Altun, "Mesele ağaçsa Avrupa’da birinciyiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldığını duyurdu.

Orman varlığını artıran ülkeler kategorisinde de Türkiye'nin 6. sırada bulunduğunu belirten Altun, "Ülkemize son 18 yılda 1 milyon 739 bin 944 hektar yeni orman alanı kazandırıldı. Mesele ağaçsa Avrupa’da birinciyiz" dedi.

Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında, Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncü, orman varlığını artıran kategoride ise 6’ıncı sırada yer aldı. Ülkemize son 18 yılda 1 milyon 739 bin 944 hektar yeni orman alanı kazandırıldı.

Mesele ağaçsa Avrupa’da Birinciyiz! pic.twitter.com/YtHO3a4Ko7 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 27, 2021

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