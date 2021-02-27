Çaldıkları paraları, halay çekerek ATM'ye yüklediler

Vatandaşların cep telefonlarına sızarak mobil banka hesaplarını ele geçiren 8 kişilik çete, İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise telefonlarını ele geçirdikleri kişilerden çaldıkları parayı banka şubesindeki ATM'de halay çekerek aldıkları anlara ilişkin video bulundu.

Ankara Emnniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına zararlı yazılım yüklenerek dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Vatandaşların bu linklere tıklamasıyla telefonlarına zararlı yazılım yüklenerek telefonunun ele geçirildiği, cep telefonlarına uzaktan erişim sağlanarak mobil bankacılıklarına giriş yapıldığı anlaşıldı.

Şüphelilerin, mağdurların banka hesaplarındaki varlıklarını ve oluşturulan online kredileri çekerek, 3'üncü kişilere ait hesaplar üzerinden kripto para hesaplarına aktardığı ve bu yolla çalınan paranın izini kaybettirdiği ortaya çıkarıldı.

Yapılan tespitler üzerine, çete üyesi 8 kişiye İstanbul ve Ağrı'da bulunan lüks rezidanslardaki konutlarına eş zamanlı operasyon düzenlenerek, gözaltına alındı.

Çalıntı paraları ATM’ye halay çekerek yüklediler

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, 100 dolu fişek ile suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal ile suçta kullanılan hesaplara ait banka kartlarının ele geçirildi.

Yapılan aramalarda, ele geçirilen görüntülerden birinde şüphelilerin mağdurlardan çaldıkları paraları ATM'ye halay çekerek yüklediği görüntüler ortaya çıktı.

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