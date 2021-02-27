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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

    Mansur Yavaş: Ankara'da yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA tarama testi yapılacak

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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA tarama testi yapılacağını açıkladı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA tarama testi yapılacağını açıkladı. Başkent Üniversitesi ile protokol imzalayan Yavaş, "Bunu nasıl önleyebiliriz, belediye olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde daha önceden bir teşhis ve tanı konmak suretiyle tedavinin daha kolay yapılabileceği konusunda neler yapabiliriz diye araştırdık" dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkent Üniversitesi arasında yeni evlenen çiftlere, Spinal Musküler Atrofi (SMA) tarama testinin ücretsiz yapılması konusunda protokol imzalandı.

    Yavaş, kalıtsal, ilerleyici ve ilaç tedavisi uygulanmadığı takdirde hayati tehlike yaratan ve bir kas hastalığı olan SMA'ya yönelik önemli bir adım attı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi arasında SMA hastalık genine sahip anne ve babanın erken tespit ve tedavi edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

    © AA
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    Talep eden herkes ücretsiz yararlanabilecek

    SMA tarama hizmetinden Ankara mücavir alan sınırları içerisinde resmi nikah hazırlığında olan bütün vatandaşlar yararlanabilecek.

    Evlenecek çiftler nikahlarını ilçe belediyelerinde yaptıracak olsalar bile, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne resmi olarak belgelerini ibraz ederek hizmetten ücretsiz faydalanabilecek. Protokol, konunun Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülüp onaylanmasının ardından resmiyet kazanacak.

    'Çaresiz insanlar görüyoruz'

    Başkanlık makamında gerçekleşen protokol töreninin ardından açıklama yapan Yavaş, son dönemde SMA hastalığıyla ilgili medyada yer alan haberlere dikkat çekerek, "Gerek sosyal medyada gerekse medyada SMA’lı hastalarla ilgili çok iç acıtıcı görüntülerle karşılaşıyor, bunlarla ilgili kampanyaların yapıldığını ve çaresiz insanlar görüyoruz" dedi.

    'Neler yapabiliriz diye araştırdık'

    Toplum sağlığının korunması için evlenecek çiftlere yeni bir sağlık desteği hizmeti sunmaya karar verdiklerini ifade eden Yavaş, konuşmasını şöyle devam etti:

    "Bunu nasıl önleyebiliriz, belediye olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde daha önceden bir teşhis ve tanı konmak suretiyle tedavinin daha kolay yapılabileceği konusunda neler yapabiliriz diye araştırdık ve bugün evlenmeden önce eşlerden birinin tahlil vermek suretiyle tetkiklerinin yapılarak hastalığı henüz evlenmeden tespit edip, çaresinin aranması için Başkent Üniversitesi ile bir iş birliği protokolüyle bu yıl ilk uygulamayı yapacağız. Müracaat eden sayısına göre veya elde ettiğimiz verilere göre inşallah önümüzdeki yıllarda yapılabilecek tüm tetkikleri de yaptırmak suretiyle Ankara’daki yeni evlenen herkesin toplumumuza sağlıklı çocuklar yetiştirmesi, en azından hastalıkla uğraşmaması için iş birliği anlaşmasını imzaladık. Hayırlı olsun diyorum ben."
    doğum + bebek
    © AA
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    'Bu bir toplumsal proje'

    SMA’nın bir genetik hastalık olduğunu ve Türkiye’de 10 binde bir oranında göründüğünü söyleyen Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal ise iş birliği protokolüne ilişkin şu bilgileri verdi:

    "SMA’nın tanısıyla birlikte tedavi imkanları da var. SMA sinir sistemini etkileyen bir kas hastalığı, zeka ile ilgili bir sorun olmuyor ama yeme içme ile ilgili olabiliyor. Tedavi de oldukça pahalı. SGK, devletimiz de bu konuda çalışıyor. İş bu noktaya gelmeden tanının öncelikli olarak yapılması bizim tedavi olanaklarımızı da kolaylaştıracak olan bir yöntem. Büyükşehir Belediyesinin en önemli katkısı daha tanı aşamasında çözülmesi. Çok büyük bir fedakarlık ve büyük bir öncülüğü gerçekleştiriyorlar. Bu bir toplumsal proje… Toplumumuza, öncelikle Ankara’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Katkıları için Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, üniversitem ve toplum adına teşekkürlerimi sunuyorum."
    'Toplumsal bir projeye imza atmanın gururunu yaşıyoruz'

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan’ın da katıldığı protokol imza töreninde konuşan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride İffet Şahin de, "Bugün çok güzel öncü bir protokole imza atıldı. SMA önemli ve oldukça gündemde olan, anne ve babanın çocuğa aktardığı bir hastalık, yaşam kalitesini ve süresini etkileyen tedavisi güç bir hastalık. Biz burada Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi olarak toplumsal bir projeye imza atmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Test, Mansur Yavaş, SMA
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