Ankara'da Erbakan'ı anma programı düzenlendi: CHP lideri Kılıçdaroğlu da katıldı

Ankara'da eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenleyen Saadet Partisi'nin davetine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sancar da katıldı.

Saadet Partisi tarafından bugün 54. hükümetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın 10. ölüm yıl dönümünü dolayısıyla başkent Ankara'da anma etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlik pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

SP’nin Prof.Dr. Erbakan’ın vefatının 10. Yıldönümü için düzenlediği anmaya CHP, HDP, GP, DEVA, DP liderleri katıldı. AK Parti, İYİ Parti ve BBP etkinlikte yönetici düzeyinde temsil edilirken Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı da birer mesaj gönderdi @sputnik_TR pic.twitter.com/IjXBzqJSse — Serkan Demirtaş (@s_dmrtss) February 27, 2021

Kılıçdaroğlu ve Sancar da katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 10. Yıldönümünde Saddet Partisi’nin düzenlediği etkinlikle anılıyor. @sputnik_TR pic.twitter.com/1ZaWEehtwI — Serkan Demirtaş (@s_dmrtss) February 27, 2021

Karamollaoğlu: Bugün herkes Milli Görüşçü olmuş

Necmettin Erbakan ile ilgili bir video gösteriminin de yapılacağı törende ilk konuşmayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Daha sonra katılan partilerin genel başkanları ve parti temsilcileri de konuşma yaptı.

Karamollaoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Necmettin Erbakan vefat ettiğinde Saadet Partisi'nin genel başkanıydı. Bugün herkes Milli Görüşçü olmuş. Milli Görüşçü olmanın, Erbakan’ın yolundan gitmenin, Erbakanın çizgisini takip etmenin tek ölçüsü vardır; O da Saadet Partili olmaktır.

Erbakan Hocamız; yalın ayaklarıyla bir dilim ekmek için çöp arabasının arkasından koşmak zorunda kalan çocuk için göz yaşı döktü. Şimdi biz de karnını doyurabilmek için akşam pazar yerlerinde artıkları toplayan insanların hakkını arıyoruz.

27 Şubat 2011'de milyonlarca insanın dualarla ahirete uğurladığı merhum Erbakan Hocamızı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum."

Ankara'da eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenleyen Saadet Partisi'nin davetine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sancar da katıldı. © Sputnik / Serkan Demirtaş

Ankara'da eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenleyen Saadet Partisi'nin davetine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sancar da katıldı. © Sputnik / Serkan Demirtaş 1 / 2 © Sputnik / Serkan Demirtaş Ankara'da eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenleyen Saadet Partisi'nin davetine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sancar da katıldı.

Erdoğan: Hocamızın hayalini gerçeğe dönüştürdük

Öte yandan programa mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"'Yaşanabilir Türkiye' teması altında düzenlenecek etkinliklerin merhum Hocamızın fikriyatını, kişiliğini, dava aşkını, ümmet bilincini, ülkeye ve millete hizmet sevdasını anlama bakımından hayırlara vesile olasını diliyorum.

Rahmetli Erbakan Hocamız, 84 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmeti sığdırmış gerçekten müstesna bir şahsiyetti. 86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak, Sultan Fatih’in vasiyeti yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük. Türkiye’yi, Merhum Hocamızın da uğruna ömrünü adadığı hedefleriyle buluşturana dek durmayacak, inşallah 94 ruhu ve 2053 vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz."