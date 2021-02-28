Akşener: Gelişmiş hiçbir ülke pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'yüz yüze sınav' açıklamasına tepki göstererek, "Gelişmiş hiçbir ülke pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavların yüz yüze yapılması kararına tepki gösterdi.

Akşener, paylaşımında, "Gelişmiş hiçbir ülke pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmıyor. Eğitim ciddiyetle yürütülmesi gerekirken; sınavlar için bir 'var' bir 'yok' demek tutarsızlık ve ciddiyetsizliktir. Gençlerimizin sağlığını ve geleceğini riske atmayın" ifadelerini kullandı.

Gelişmiş hiçbir ülke pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmıyor.



Eğitim ciddiyetle yürütülmesi gerekirken;



Sınavlar için bir "var" bir "yok" demek tutarsızlık ve ciddiyetsizliktir.



Gençlerimizin sağlığını ve geleceğini riske atmayın...



#neyapacağız — Meral Akşener (@meral_aksener) February 27, 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre, lise düzeyindeki öğrencilerin sınavları yüze yüze yapılacak.

Okulların açılacağı tarihle ilgili yapılan açıklamaya göre ise, 1 Mart'taki kabine toplantısında açıklanacak kararlar sonrası salgın riskinin durumuna göre illerde yüz yüze eğitime geçilecek.