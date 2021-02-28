'Yunanistan askerleri sığınmacıları darp edip yağmaladı'

Yunan askerlerinin, sınır hattında yakaladığı sığınmacıları darp ettiği, paralarını, pasaportlarını hatta ayakkabılarını alarak hudut hattından geri ittiği ileri sürüldü. Türk medyasında yer alan haberlere göre, Türk askerleri Edirne'de ölüme terk edilen 29 sığınmacıya yardım eli uzattı.

Denizde sığınmacıların botlarını batırarak onları ölüme terk etmeye çalıştığı belirtilen Yunanistan güçlerinin, Edirne hudut hattında ise sığınmacıların paralarını, telefonlarını ve hatta ayakkabılarını alarak yasa dışı şekilde Türkiye'ye sınır dışı etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Türk medyasında yer alan haberlere göre sığınmacılar ifadelerinde dövüldüklerini, her şeylerinin Yunanistan tarafından alındığını ve zorla Türkiye'ye gönderilmek istendiklerini belirtti.

'Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan' sığınmacılara yardım eli uzatıldı. Sığınmacılar, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar Yunan askerlerinin yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi.

Aralarından birinin kolunun Yunan askerleri tarafından sopa ile vurarak kırıldığını belirten sığınmacılar, “Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler. Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar” diye konuştu.

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