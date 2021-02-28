Ertuğrul Özkök: Ben bu 'siyasetsiz, partisiz Cumhurbaşkanı profilini' sevdim

Hürriyet yazarı Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Atlas Sineması'nın açılışında yaptığı konuşmaya göndermede bulundu.

Özkök yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışta yaptığı konuşma tamamen İstanbul ve kültür üzerineydi. İstanbul söz konusu olunca Erdoğan daha tutkulu oluyor. Galataport’u anlatırken, 'Burası benim mahallem. Burada doğup büyüdüm. O nedenle heyecanlandırıyor' dedi. Konuşmasında tek kelime siyaset yoktu. Muhalefete yönelik tek kelime etmedi. Ben bu 'Siyasetsiz, partisiz Cumhurbaşkanı profilini' sevdim" ifadelerini kullandı.