Darbe girişimi sonrası 20 bin Türkiye vatandaşı Yunanistan'a kaçtı

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana 20 bin kişinin Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a gittiği belirlendi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçanların sayısı 19 bin 653 olarak tespit edildi.

Bu kişilerden yaklaşık 9 bini Yunan makamlarından iltica başvurusunda bulundu. Başvuranlardan yaklaşık 2 bini kabul edildi. Geri kalan 7 bin başvurunun önemli bölümüne henüz cevap verilmedi. Başvuruları kabul edilmeyenlerin sayısı ise 697.