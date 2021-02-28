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    Fikirtepe

    Fikirtepe'de 5 milyarlık dönüşümde plan hazır

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    Fikirtepe'de 60 bin vatandaşı ilgilendiren kentsel dönüşümün imar planı askıya çıktı. Her bir yapı adası için ayrı ayrı değil, tüm bölge için bütüncül yaklaşımla geniş park, yeşil alan yapılmasının önü açıldı. İmar planında bölgedeki vatandaşın haklarının korunduğu belirtilirken 'Yeni Fikirtepe' için yatırım tutarı 5 milyar lira olarak açıklandı.

    Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, İstanbul'da Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe'de 10 yıllık dönüşüm  krizinin aşılması için önemli bir adım atıldı. Firmaların inşaatları yarım bıraktığı, vatandaşın mağdur olduğu alanda dönüşümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapacağı Kasım 2020’de Bakan Murat Kurum tarafından açıklanmıştı.

    Planları mahkeme kararıyla iptal edilen alan için çalışmalar hızlandı ve İstanbul Kadıköy Fikirtepe riskli alanı ve çevresinin yeni imar planı teklifi hazırlayarak askıya çıkarıldı. Yapılaşma koşulları, imar transferleri ve donatı alanlarının üzerindeki belirsizlikler plan notları ile netleştirilerek uyuşmazlıklar giderildi. Yeni plan teklifinde alanın yüzde 49’u ticaret, ticaret+konut, yüzde 51’i ise donatı alanı olarak ayrıldı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen yeni plandaki dikkat çeken noktaları şöyle özetledi:

    "Fikirtepe’de 61 yapı adası var ve hepsi ayrı ayrı kamuya terk yapıyordu. Yüzde 25’lik terk yol, yeşil alan, okul, cami gibi ihtiyaçlar için kamuya veriliyordu. Şimdi yeni planda parça parça değil bir bütün şeklinde terkler olacak. Böylece bölgenin tamamına hitap edilecek şekilde donatılar yapılacak. Daha geniş yeşil alanlar oluşması sağlanacak. Yeni planda yollar da genişleyecek. 30 metrelik bir bulvar ile ulaşım kolaylaşacak."

    'Hedef kaçak yapılaşmanın yerine sağlıklı ve planlı bölge'

    Yeni planlamada hak sahibi olan vatandaşların haklarının korunduğuna vurgu yapan Gürgen, "Vatandaşın daha önce yaptığı anlaşmalara sadık kalınarak ve hakları gözetilerek bir plan yapıldı” dedi. Yeni Fikirtepe’de  inşaat çalışmalarını yapacak Emlak Konut GYO’nun ihale hazırlıklarına başladığını söyleyen Gürgen, planın 1 ay askıda kalacağını ifade etti.

    Planın, mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve kaçak yapılaşmanın yerine sağlıklı ve planlı bir bölge oluşturmak hedefiyle hazırlandığı belirtilirken şu ifadelere de yer verildi:

    "Yerindelik ilkesini tavizsiz gözeten, dolayısıyla uygulama sonrasında yine bu alanda yaşayacak olan mevcut hane halkını yenilenmiş, sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir konut alanı ile tanıştırmak, yaşam kalitesini artırmak amaçlanmıştır."

    Plana göre konut ve ticaret alanlarında daha önce alınan ruhsatlar geçerli olacak. Yeni planın lehte olan hükümleri kullanılabilecek ancak mevcut iskan edilebilir alan artırılamayacak. Konut ve ticaret alanlarının yüzde 30’u ticaret, yüzde 70’i konut olarak kullanılacak.

    Kurum: Fikirtepe projesinin inşasına mart ayı itibariyle başlayacağız

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe’de terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projeleri Emlak Konut GYO eliyle yapacaklarını açıkladı.

    60 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren 15 bin konutluk Yeni Fikirtepe Projesi’nin yatırım değerinin yaklaşık 5 milyar lira olacağını belirten Kurum, "Yeni master planımızı hazırladık ve bu plan çerçevesinde imar planı tamamlandı. 1 aylık askı süresinin tamamlanması sonrasında Fikirtepe projesinin inşasına mart ayı itibariyle başlayacağız. Kentsel dönüşümde mağdur vatandaş-larımıza en kısa zamanda konutlarına yerleştirecek adımları atıyoruz” dedi.

    Etiketler:
    Kadıköy, İstanbul, Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel dönüşüm, Fikirtepe
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