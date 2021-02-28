Sahte Kovid-19 negatif test sonucu satan şebeke çökertildi: Testi sokak ortasında yapıyorlardı

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, para karşılığı sahte Kovid-19 negatif test sonucu belgesi üretip, bu sahte belgeleri 150 ile 300 dolar arasında paraya satan bir şebeke tespit etti. Sahte Kovid-19 negatif test sonucu belgesi düzenleyen şebeke üyelerinin, İstanbul genelinde yurt dışı bağlantılı sahte rapor düzenlediği belirlendi.

Liderliğini Gürcistan uyruklu N.M. adlı sosyal medya fenomeninin yaptığı şebekenin, sahte belgelerini 'doktor' rolündeki Suriyeli M.T.'nin düzenlediği belirlendi.

Çok sayıda adrese peş peşe baskın

Suç şebekesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Polisi, önceki gün 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte covid-19 raporu ve yabancı şahıslara ait pasaport fotokopilerinin ele geçirildiği operasyonlarda, aralarında Gürcistan ve Suriye uyruklu kişilerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Sokak ortasında süprüntü alıyorlardı

Bu suç örgütünde, ‘doktor’ rolündeki M.T., Kovid-19 testi için gelenleri sokak ortasında ya da turizm acentelerinde muayene ediyordu. Sözde doktor M.T., muayene ettiği kişilerden süprüntü örneği alarak herhangi bir laboratuvara, sağlık merkezine ya da ve hastaneye göndermeden çöpe atıyordu. Şebeke, aşama aşama düzenledikleri sahte Kovid-19 belgelerinin hızlı şekilde yapılması ve sonrasında online olarak karekod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesini faaliyete geçirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın amblem ve başlıklarını taklit etmişler, aktif görev yapan doktorların isimlerini kullanmışlar

Şebeke yöneticilerinin, bu web sitesinde özel bir ekrandan giriş yaparak bilgilerini girdikleri müşterilerine sahte negatif Kovid-19 raporu çıkardıkları belirlenirken, bu sahte raporun karekod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde ise yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği saptandı.

Hazırlanan sahte raporlarda Sağlık Bakanlığı’nın amblem ve başlıklarını taklit ettikleri belirlenen suç şebekesinin, müşterilerine sundukları belgelerde gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn ederek, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerini kullandıkları anlaşıldı.

Sahte Kovid-19 raporunun değeri 150-300 dolar

Şebeke tarafından kullanılan söz konusu internet sitesine turizm acente sahibi ve çalışanı olan örgüt üyelerine verilen özel şifre ile giriş yapıldığı kaydedilen dolandırıcılık olayında, düzenlenen sahte Kovid-19 raporu karşılığında kişilerden 150 ile 300 dolar arasında para alındığı, bu sahte belgelerin ise müşterilere haberleşme programları üzerinden gönderildiği tespit edildi.

3 şüpheli tutuklandı

Binlerce kişiye sahte Kovid-19 raporu düzenleyen şebeke üyelerinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9’u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şebeke lideri N.M. ile sahte doktor rolündeki M.T. ile birlikte 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.