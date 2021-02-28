Motoruna çarparak ölümüne neden olduğu kuryeyi sokak ortasında bırakıp kaçtı

Denizli'de bir pizzacıda çalışan moto kurye, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kuryenin cansız bedeni, olay yerinden 800 metre uzakta, sokak ortasında bulundu. Pandeminin Türkiye'de başladığı 9 Mart 2020'den bu yana 187 moto kurye, kazalarda hayatını kaybetti.

Denizli'de pizzacıda çalışan moto kuryeye otomobil çarptı. Hayatını kaybeden kuryenin cansız bedeni 800 metre uzakta bulundu.

Kent merkezindeki kavşağın ortasında yan yatmış motosikleti görenler polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler; yolda hasar görmüş motosiklet, cep telefonu ve bir otomobil plakası buldu.

Motosikleti kullanan kişinin bir pizza şirketinde evlere paket servis yapan Enes Dailli olduğu tespit edildi.

Hastanelerde yaralı kaydı olmadığını öğrenen polis, bölgede arama başlattı.

Bir süre sonra bölgeye 800 metre uzakta yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı geldi. Cansız bedeni bulunan kişinin 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Enes Dailli olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden kuryenin ailesi ve arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis, moto kuryeye çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Pandeminin Türkiye'de başladığı 9 Mart 2020 tarihinden bu yana 187 moto kurye, kazalarda hayatını kaybetti.