Kayıp güvenlik görevlisinin cesedi, çalıştığı fabrikanın bahçesindeki foseptikte bulundu

Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran beldesinde üretime ara verilen bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Tarıer'den bir süre haber alamayan diğer güvenlik görevlileri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Tarıer'in fabrikanın bahçesindeki kapağı açık halde olduğu ileri sürülen foseptikte olduğunu fark etti.

İtfaiye ekiplerinin vidanjör ile boşaltıltığı foseptikten çıkarılan Tarıer'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.