Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe bir insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat 1997'nin 24. yıldönümü için görüntülü bir mesaj yayınladı. O dönem okuduğu bir şiir nedeniyle cezaevine girdiğini hatırlatan Erdoğan, "Darbe insanlık suçudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat sürecinin 24. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım. 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum."