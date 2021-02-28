Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 1 günlük erteleme için özür dilerim

İlkokulda tüm kademeler ile 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime 1 Mart'ta başlayacağı açıklandı. Ancak, yarın yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararlara göre hareket edileceği için yüz yüze eğitimde 2. aşamaya geçiş 1 gün daha ertelendi.
Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" dedi.
Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 28, 2021
Önceliklerinin sağlık olduğunu vurgulayan Selçuk, "Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini de kullandı.
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