Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 1 günlük erteleme için özür dilerim

İlkokulda tüm kademeler ile 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime 1 Mart'ta başlayacağı açıklandı. Ancak, yarın yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararlara göre hareket edileceği için yüz yüze eğitimde 2. aşamaya geçiş 1 gün daha ertelendi.

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" dedi.

Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 28, 2021

​Önceliklerinin sağlık olduğunu vurgulayan Selçuk, "Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini de kullandı.