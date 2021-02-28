İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Roma dönemine ait mozaik yer döşemesi bulundu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat’ta, Bakırköy’de bir aracın bagajında mozaik yer döşemesi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araçta yaptığı incelemede 3 metre 10 cm boyunda ve 90 cm genişliğinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik yer döşemesi olduğunu tespit eden polis, araç sahibini gözaltına aldı.

Araç sahibi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Mozaik yer döşemesi, incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Fatih’teki otelde de 13 eser bulundu

Aynı şubeden ekipler, Fatih ilçesindeki bir otelde de 13 parça tarihi eser buldu. İki farklı suçtan aranan 39 yaşındaki K.D. gözaltına alındı.

Kaçakçılık suçundan hakkında adli işlem başlatılan K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.