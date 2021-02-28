Prof. Dr. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı, boşuna uğraşıyorsunuz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olmadığının altını bir kez daha çizdi.

"Ben ne devlette görevliyim, ne de Koronavirüs Bilim Kurulu üyesiyim. Bir üniversite öğretim üyesiyim" diyen Ceyhan, sayfasına yapılan olumsuz mesajlarla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Trollerin kuyruğuna basıldı. Boşuna uğraşıyorsunuz. Ben ne devlette görevliyim, ne de Koronavirüs Bilim Kurulu üyesiyim. Bir üniversite öğretim üyesiyim. Okulların veya iş yerlerinin açılıp kapanmasına itirazınız varsa, buna karar veren insanların sayfasına yazın. Oralara yazmaya cesaretiniz yoksa, susun. Çünkü buraya yazdığınız olumsuz mesajlar ben görmeden sekreterim tarafından siliniyor."