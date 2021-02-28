Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için ceza yazılan vatandaş: Bir ile beş arasında arabamla gidemiyor muyum?

Sakarya’nın Karasu ilçesinde aracıyla kasaba et almaya giden şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ceza yazıldı. Yasağı ihlal eden kişi "Bir ile beş arasında arabamla gidemiyor muyum?" dedi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis sorumluluk bölgesinde denetimlere takılana kişiye polis ceza yazdı. Yalı Mahallesi Liman mevkiinden İncilli Mahallesi Plaj Caddesi'ne aracıyla gelerek kasaptan et almak isteyen D.P. isimli şahsa, polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Polis memurunun ‘Araçla sokağa çıkmak yasak. Yürüme mesafesi olan yerlere gidebilirsin' diye uyardığı D.P. isimli kişi, “Ne, arkadaşım arkadaşım, 1 ile 5 arası dışarı çıkılmıyor mu, et alınmıyor mu? Ne tamamı ya, 1 ile 5 arasında arabamla gidemiyor muyum? En güzel kasap bu. Başka bir yerde böyle yok. Başka bir yerden almıyorum. Buraya da mecburen arabayla geliyorum. Liman'dan buraya yürüyecek miyim?” dedi.