Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar etti

İstanbul’da üvey annesi ile öz annesini öldüren genç, olayın ardından intihar etti.

İstanbul Silivri’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre, öz annesi ve üvey annesiyle aynı evde kaldığı öğrenilen genç, söz konusu kişileri silahla vurarak öldürdü.

Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderilirdi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.