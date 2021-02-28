Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı, grev bitti: En düşük ücret 4 bin 700 lira

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Genel İş Sendikası ile sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu. Genel-İş Sendikası da anlaşma sağlandığını teyit etti ve ikramiye dahil en düşük ücretin net 4 bin 700 lira olduğunu belirtti.

CHP'li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Genel-İş Sendikası'yla yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel-İş Sendikası’yla sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. — Ali Kılıç 🇹🇷 (@BskAliKilic) February 28, 2021

​CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da sürece ilişkin olarak, "KHK ile Maltepe Belediyesi şirketlerine aktarılan işçilerimizin KHK mağduriyetleri, Belediye Başkanımız Ali Kılıç, DİSK Genel İş yöneticileri ve işçilerimizin duyarlılığıyla büyük ölçüde giderildi. Grevin sona erdirilmesi sürecinde katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KHK ile Maltepe Belediyesi şirketlerine aktarılan işçilerimizin KHK mağduriyetleri, Belediye Başkanımız @BskAliKilic, @DiSK_Genel_is yöneticileri ve işçilerimizin duyarlılığıyla büyük ölçüde giderildi.



Grevin sona erdirilmesi sürecinde katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. — Veli AĞBABA (@veliagbaba) February 28, 2021

​Genel İş Sendikası: Yasal grevimiz bugün itibariyle sona erdi

Genel-İş Sendikası da anlaşma sağlandığını teyit etti ve ikramiye dahil en düşük ücretin net 4 bin 700 lira olduğunu duyurdu:

"Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4700 TL oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibariyle sona ermiştir."

Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4700 TL oldu.

Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibariyle sona ermiştir. — Genel-İş (@DiSK_Genel_is) February 28, 2021

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