CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini açıkladı

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP'de bir milletvekili daha istifa ettiğini açıkladı.

Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi. Sancar, açıklamasında istifanın gerekçesine değinmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. — Teoman Sancar (@teomansancarchp) February 28, 2021

​Daha önce de milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel CHP'den istifa etmişti.

Teoman Sancar 1970, Denizli doğumlu. Baba adı Fikrettin, anne adı Naciye. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Denizli’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancar İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Denizli Sanayici İş Adamları Derneği Üyeliği ve Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevlerinde bulundu. Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Haşim Teoman Sancar, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden XXVII. Dönem Denizli Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Millî Savunma Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Sancar, evli ve 2 çocuk babasıdır.