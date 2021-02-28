Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin açıklama

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."
Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 28, 2021
Selçuk ayrıca, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek" dedi.
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