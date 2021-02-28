Dışişleri: Myanmar'da barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Myanmar’da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulmakta olduğunu büyük kaygıyla gözlemliyoruz.

Bugün (28 Şubat) güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz.

Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımların bir an önce atılması ve barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz."

Myanmar’da Darbe Karşıtı Gösterilerde Yaşanan Can Kayıpları Hk. https://t.co/XVEoEBEm2v pic.twitter.com/yt71jKQzR1 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 28, 2021

​Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı devam eden gösterilerde bugün polis protestoculara ateş açarken, gösterilerde en kanlı gün yaşandı. En az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.