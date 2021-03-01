Hakkari'de trafik kazasında ağır yaralanan çocuk Kara Kuvvetleri helikopteri ile hastaneye kaldırıldı

Şemdilli'de trafik kazasında aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Yeşilova Tabur Merkezi'ne getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaralı çocuğun hastaneye sevkine dair görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Hakkari/Şemdinli’de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk, ailesi tarafından Yeşilova Tabur Merkezimize getirildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğumuz, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesine sevk edildi. Çocuğumuza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/CcW2h3iw6X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 28, 2021

MSB'den yapılan paylaşımda "Hakkari/Şemdinli'de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk, ailesi tarafından Yeşilova Tabur Merkezimize getirildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğumuz, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesine sevk edildi. Çocuğumuza acil şifalar diliyoruz" notu yer aldı.