Kız arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı: 'Cep telefonu elinden düşmüyor, beni aldattığını düşünüyordum'

Bursa’da bir kişi, telefonla çok oynadığını iddia ettiği sevgilisini, pompalı tüfekle yaraladı. Saldırgan, kendini "Cep telefonu elinden düşmüyor. Beni aldattığını düşünüyordum" ifadeleriyle savundu.

Olay, Bursa merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol Y., cep telefonuyla çok vakit geçirdiğini iddia ettiği sevgilisi Songül Ü. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle Şenol Y., yatak odasında bulunan pompalı tüfekle, Songül Ü.’ye ateş açarak bacağından ve karnından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Songül Ü.’yü Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli Şenol Y., olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Şenol Y., verdiği ifadesinde, "Yaklaşık 1 aydır evde olduğumuz esnada, cep telefonu elinden düşmüyor. Beni aldattığını düşünüyordum. Tepki gösterdim, telefonu yine bırakmadı. Kavga etmeye başladık, daha çok şüphelenince ateş ettim" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.