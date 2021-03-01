Bakan Gül: Türkiye olarak tüm dünyaya ‘Hem terörle mücadele ederiz, hem demokratik reformları gerçekleştiririz’ diyoruz

Adalat Bakanı Abdulhamit Gül, yarın açıklanması beklenen hukuk reformuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Bakan Gül, "Bir kişi bile bir yanlış yapıyorsa, onu gidermek lazım. Demokrasilerin en önemli özelliği olan ‘check-balance’ sistemini korumak gerekiyor. Adalet sadece mahkemelerin verdiği adalet değildir. Aile hayatında da, imarla ilgili bir sorunda da, adalet eksikliği hissettiği hangi konuda olursa olsun, insanlar adaletin tecelli etmesi için yargıya başvuruyor. Bizim hedefimiz de bu reformlarla Kızılay Meydanı’nda da İstiklal Caddesi’nde de insanlara dokunmaktır. Onların adalet arayışlarına yanıt vermektir" dedi.

Gül açıklamasında şunları kaydetti:

'Cumhurbaşkanımız her adım attığında karşısına vesayet odakları çıktı'

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin yolunu açmak, demokratik standartlarımızı yükseltmek için her adım attığında karşısına vesayet odakları çıktı. Ama Türkiye vesayet odakları ile mücadele ederek yol almayı başardı. Ancak yeni yüzyılda bu kazanımların korunması, kurumsallaştırılması gerekiyordu. Ayrıca sadece vesayetle etkin mücadele değil, demokratik standartların da daha ileri seviyeye yükseltilmesi gerekiyordu.

Türkiye olarak tüm dünyaya ‘Biz hem terörle mücadele ederiz, hem demokratik reformları gerçekleştiririz’ diyoruz.

'Asıl zihniyetlerde reform yapmak gerekiyor'