Ahmet Hakan'dan Faruk Bildirici'ye: Kendi kendine 'medya ombudsmanı' diye unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak

Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'yi eleştirdi. "Kendi kendine 'medya ombudsmanı' diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak" diyen Hakan, "Pardon, 'etikçibaşı' dediğime bakmayın. Öyle tarafsız, öyle tepeden tırnağa önyargısız, öyle etikten yapılmış bir abide falan değil" ifadesini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Parti kongrelerinde çekilen halaylar' başlıklı yazısını "AKP’nin adını bile isteye, hesaplı kitaplı şekilde gizlediği o kadar açıktı ki. Bu yazısını Twitter’da paylaşırken kullandığı fotoğrafta da ne AKP’nin bir bayrağı ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan görünüyordu" ifadesiyle eleştiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye tepki gösterdi.

'Etikçibaşı beni fena yakalamış' başlıklı yazısında Bildirici'ye 'etikçibaşı' diye seslenen Hakan, "Kendi kendine 'medya ombudsmanı' diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak. Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya. Bulamayınca morali acayip bozuluyor. Bulduğunu sanınca da hemen enerjik bir heyecanla atlıyor üzerine" ifadesini kullandı.

Hakan, şöyle devam etti:

"Pardon! Etikçibaşı dediğime bakmayın. Öyle tarafsız, öyle tepeden tırnağa önyargısız, öyle etikten yapılmış bir abide falan değil ha! Adamın etiği, sadece bize karşı... Kendisine yakın duranlar, Gülnaz şırıngalarını batırsa bile ırgalanmıyor.

Peki ne tür hatalar buluyor bizde? Mesela en son bulduğu hatayı söyleyeyim: 'Parti kongrelerinde çekilen halaylar' başlıklı bir yazı yazdım. İşte o yazıda... Bir kerecik olsun AK Parti dememişim. Gizlemişim AK Parti’yi. O halayların hangi partinin kongrelerinde çekildiğini yazmamışım, yazamamışım. Korkmuşum. Çekinmişim.

'Siyasal cepheleşmenin kamplarından birini üstüme saldırtıyor'

Yazıda AK Parti kongrelerinin söz konusu edildiği bas bas bağırırken... Gündeme en uzaklar bile yazıda AK Parti kongrelerinin kastedildiğini şak diye anlamışken... Yazının tüm vurgularında iktidar partisinin kongrelerinin söz konusu edildiği kabak gibi ortadayken bizim etikçibaşı, 'Yazıda AK Parti demedi, AK Parti’yi gizledi' falan diye siyasal cepheleşmenin kamplarından birini üstüme saldırtıyor.

Nedir bu adamın bizimle derdi, anlamış değilim. Nasıl bir ukde kaldı acaba içinde? Bu kadar büyük bir kini ne ara biriktirdi acaba? Niye bir türlü yatışmıyor acaba? Dün de 'belediyelerdeki grev' konulu bir yazı yazmıştım. Koca yazının bir tek satırında bile 'CHP' geçmiyordu.

'Biraz yatıştırsa kendini, yoga yapsa, biraz temiz hava alsa rahatlayacak'

Fakat bizim etikçibaşı, 'Bu grevler hangi partinin belediyesinde gerçekleşiyor Ahmet Hakan? Niye CHP’yi saklıyorsun?' diye sormuyor. Çünkü böyle bir soru, amacıyla örtüşmüyor. Biraz yatıştırsa kendisini... Yoga yapsa... Çıksa dışarı, biraz temiz hava alsa... Derin bir nefes alsa... 'Kindar nesil olacak yaşı geçtim, biraz kinimi eksilteyim' dese rahatlayacak. Ama öyle takmış ki kafayı bize... Şimdi çıkıp 'Kindar nesil dedi ama Erdoğan demedi' diye bir yazı daha yazar."