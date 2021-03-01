İstanbul Arnavutköy'de deri fabrikasında patlama: 4 yaralı

İstanbul Arnavutköy'deki bir suni deri fabrikasında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamada 4 işçi yaralandı.

Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde faaliyet gösteren suni deri fabrikasının makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler, yakın çevredeki hastanelere sevk edildi.

Fabrikadaki yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.