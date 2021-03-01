Fatih Altaylı: Hafta sonu yasağını kaldırın da kurallara saygı duyan az sayıdaki vatandaşı üzmeyin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili olarak "Bu saçma sapan hale gelmiş, uygulaması olmayan yasağı kaldırın da, kurallara saygı duyan az sayıdaki vatandaşı üzmeyin, mağdur etmeyin. Çok sayıda vatandaşa da yasaları ve kuralları çiğnemenin normal olduğu hissini yaşatmayın" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına tepki gösterdi.

'Saçma hale gelmiş bir yasak' başlıklı yazısında ilk olarak "Hafta sonları sözde sokağa çıkma yasağı var. Büyük bir palavra. Yasak masak yok. Herkes sokakta. Sokaklar hafta içi günler kadar kalabalık. Trafik hafta içine yakın yoğunlukta" ifadesini kullandı.

Çoğunluğun yasağa uymadığını, bu kalabalığa ceza kesmenin dahi imkansız olduğu görüşünü dile getiren Altaylı, şöyle devam etti: