Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kurulacağını açıkladı. Hatlar, Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci güzergahında olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz'' dedi.

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