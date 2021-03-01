AK Partili Kabaktepe'den CHP'li Kaftancıoğlu'na kahve daveti: Hemşehrimi ağırlamak isterim

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için "İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin, memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayında gençlerle sohbet etti.

Kabaktepe, konuşma sırasında son seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin kaybedilmesine ilişkin görüşlerini de paylaştı.

İstanbul'da bir seçim kaybettiklerini ancak İstanbul'u kaybetmediklerini söyleyen Kabaktepe, "Kaybettiğimiz bir seçim var ancak İstanbul'u kaybetmedik. Bu CHP'nin ya da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı bir seçim değil. Birtakım eksikliklerimiz var ve onları toparlayıp gidereceğiz. İstanbul'un sosyolojisi de seçmeni de AK Parti'nin yanında. Bunu 2023 ve 2024 seçimlerinde gösterecek" ifadelerini kullandı.

'Buyursun gelsin, memnun olurum'

Kabaklıtepe'ye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir yayında kendisini ziyaret edeceği söylemi hatırlatıldı.

Bundan memnuniyet duyacağını ifade eden Kabaktepe, "İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin, memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum" dedi.

'Hemşehrimin kahve davetine icabet edeceğim'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kaftancıoğlu da Kabaktepe'nin daveti için "3 yıldır arzu ettiğim bir şeydi siyasi parti il başkanlarının yan yana gelebilmesi. Kıymetli bir davet önümüzdeki günlerde iletişime geçerek hemşerimin kahve davetine icabet edecek ve görevinden ötürü kendisini kutlayacağım" dedi.