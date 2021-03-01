Emniyet Genel Müdürlüğü’nden sosyal medya hesaplarını korumak için 5 öneri

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesini engellemek için beş öneride bulundu.

Dünya genelinde 4.66 milyar insan internet kullanıyor. Toplam sosyal medya kullanıcı sayısı ise 4.20 milyar. En çok kullanıcısı olan sosyal medya platformu Facebook.

We Are Social raporuna göre, Türkiye'de günlük internet kullanımı 7 saat 57 dakika. İnsanlar günde 3 saate yakın bir süreyi sosyal medyaya ayırıyor.

Bu kadar yoğun kullanılan ve kişisel bilgilerinin olduğu sosyal medya hesapları korumak için atılması gereken adımlar nelerdir?

TRT Haber, bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın önerilerini şu şekilde derledi: