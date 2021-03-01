CHP'den istifa eden Teoman Sancar: Kaset var diye baskı oluşturuldu

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar hakkında komplo kurulduğunu öne sürdü. Sancar "Evet, kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in iddiası ve çıkan söylentiler üzerine, hakkında komplo kurulduğunu söyledi.

Sancar’ın, partisinden istifa etmesi üzerine sosyal medya adresinden ‘alkış’ ikonuyla birlikte ‘kutluyorum’ diye tweet atan Gökçek, daha sonra "Tweetimi sildim. Onurlu bir istifa değilmiş... Felaket ötesi..." diye paylaşımda bulundu.

CHP MV TEOMAN SANCAR HAKKINDA “Sizi kutluyorum” DİYE TWEET ATMIŞTIM...

TWEETİMİ SİLDİM...

ÇÜNKÜ TEOMAN SANCAR’IN İSTİFASI ONURLU BİR İSTİFA DEĞİLMİŞ.



NEDENİ DUYULDUĞUNDA YER YERİNDEN OYNAYACAK...



CHP BU OLAYIN ALTINDAN KALKAMAZ...

ANCAK O KADAR SÖYLEYEBİLİRİM..



FELAKET ÖTESİ. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 28, 2021

Sancar, Gökçek'in paylaşımı ve ardından sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili Şifre Haber Genel Yayın Yönetmeni Bülent Öztürk’e konuştu.

Öztürk’ün İstanbul Ataşehir- Bodrum ve Kuşadası üçgeninde yolsuzluk, tecavüz ve kaset söylentileri konusundaki soruları üzerine "Komplo var, bu komployu da biz bozacağız" diyen Sancar şöyle konuştu:

"Sizin aktardığınız tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları… Eşcinsellik iddiaları… Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar…

'Her türlü iftiraya belgeleriyle yanıt vereceğim'