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    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazında bir grubun linç girişimine uğradı.

    Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında sanıklardan Üce: Bize iftira atılıyor

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi davasının 2. duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Kılıçdaroğlu’na yumruk atmaya çalışan sanık Üce, “Kalabalıkla beraber sürüklenip bu olayların bize iftira şeklinde atıldığını hatırlıyorum” diye kendini savundu.

    Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimine ilişkin Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Toplam 36 sanıktan 16’sı duruşma salonunda hazır bulundu.

    'Hiçbir şey hatırlamıyorum'

    ANKA'nın aktardığı habere göre; sanık Halis Daştan, Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evden çıkmasını engelleyen grup içinde yer almadığını savundu. Mahkeme hakimi sanığın savcılık ifadesini okurken Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik usul yönünden "İlk sanığın ifadesi alınsın sonra beyanda bulunsun” diye itiraz etti. Mahkeme hakimi itirazı kabul etti. Daştan’ın olaya ilişkin beyanlarına devam edildi. Daştan, Kılıçdaroğlu’nun geldiği ana ilişkin "Hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şeye katılmadım, daha önceki ifadelerime katılıyorum" dedi.

    'Videoyu izleyince 'O kişi ben değilim' dedi'

    Mahkeme hakimi, Daştan’ın ilk ifadesiyle çeliştiğini belirtti. Daştan, çelişki üzerine "Her ne kadar olayı hatırlamadığımı söylemişsem de soruşturma aşamasında verdiğim beyan doğrudur" diye konuştu. Daştan CHP aracına taş atmadığını söyledi. Daştan’a kamera kayıtları izlettirildi. Daştan, taş atan kahve rengi montlu kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü.

    Avukat Celal Çelik, Daştan’ın eylemlerine ilişkin görüntülerin dosyaya sunulacağını belirterek, "Taş atan kişi sanıktır. Mahkemede şahsın huzurdaki kişi olup olmadığına ilişkin gözlemin tutanağa geçmesini istiyorum" dedi. Çelik, mağdur Uzman Çavuş Aytuğ Kaan Gök’ün bayanlarında da Daştan’ın taş attığı bilgisinin yer aldığını hatırlattı.

    'Biz bir şey yapmadık'

    Sanık Engin Üce, cenazenin olduğu gün Akkuzulu köyünde kaldığını ve işe gitmediğini söyleyerek, "Kalabalıkla beraber sürüklenip bu olayların bize iftira şeklinde atıldığını hatırlıyorum. Biz bir şey yapmadık" dedi. Üce, cenaze namazından sonra kalabalığın arasına "karışmak zorunda kaldığını" anlatarak, "(Kılıçdaroğlu’nun) Geldiğini daha sonra yapılan yuhalamalardan anladım. Define giderken kalabalıkta sürüklendik ve kendisini orada gördüm" diye konuştu.

    'Olayı durdurmaya çalışıyorum'

    Üce, Kılıçdaroğlu’na bilerek yumruk atmadığını iddia ederek, "Kalabalıkta yumruk filan yok. Zaten iteleniyoruz. Sadece itelemeyle alakalı oraya karıştım" dedi.

    Kamera kayıtları izlettirilince Kılıçdaroğlu’na yumruk savuran kişinin kendisi olduğunu kabul eden Üce, "Yumruk savurma niyetim yoktu. İteliyorlar. Olayı durdurmaya çalışıyorum, tamamen" diye kendini savundu. Üce, kendisinin öfke üzerine kolunu sallamadığını kaydederek, "Kurtulma amacıyla kolumu salladım" dedi. 

    'Hürriyetten alıkoyma' suçundan da ek savunma istendi

    Avukat Celal Çelik, sanık Üce’nin suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını belirterek, "Şahıs yumruğunu havaya kaldırmak üzere elini havaya kaldırıyor" diye vurguladı. Çelik, Üce’nin Kılıçdaroğlu’nun korumasının engellemesine rağmen yumruk atmakta ısrarcı olduğunu ifade etti.

    Avukat Celal Çelik’in beyanları sırasında sanık avukatlarından Fatih Atalay’ın konuşması üzerine Çelik onu uyardı. Atalay’ın “Sen kimsin?” sözüne Çelik “Terbiyesiz” dedi. Atalay, mahkeme hakimine Çelik’in “Terbiyesiz” sözünün küfür olduğunu söyledi. Hakim ise her iki avukatı da sakinleştirdi.

    Tartışmanın ardından konuşmasını sürdüren Celal Çelik, Üce’nin Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evden çıkışını engellediğini ve “hürriyetten alıkoyma” suçundan da ek savunma alınmasını istedi.

    Üce, "Ben kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyorum. Ya dersini çok çalışmamış ya da videoyu çok seyretmemiş" diye avukat Çelik’e itiraz etti.

    36 sanık yargılanıyor, 67'ye yükselecek

    Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine ilişkin Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılanan davanın ilk duruşması 30 Kasım 2020’de yapıldı. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün "Unuttum, çok zaman geçti" demişti. Sanık Vahit Delibaş ise "Kılıçdaroğlu’nu öldürmek isteseydik, zaten çıkamazdı. O kadar kalabalık vardı" diye kendisini savunmuştu.  Davada 6’sı kadın 36 sanık 1 yıl 8 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezası istemi ile yargılanıyor.

    Yaşları 18’in altında olduğu için 10 çocuk için açılan dava ise ayrı görülüyor. Geçen hafta 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame de bu mahkeme tarafından değerlendirilecek. Onun da kabul edilmesiyle birlikte toplam sanık sayısı, çocuklarla birlikte 67’ye yükselmiş olacak.

    Etiketler:
    Halis Daştan , Engin Üce, Linç, Yumruk, Çubuk, Kemal Kılıçdaroğlu, Celal Çelik, CHP
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